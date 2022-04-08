Авербух объявил о начале тренерской карьеры
Москва, 8 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Российский фигурист, серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что начинает тренерскую карьеру. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.
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Илья Авербух
«Я начал работу с юниорами, юниорские пары в приоритете. Так что одной танцевальной школой в Москве стало больше. Думаю, что из юниоров выращу спортсменов олимпийского уровня», — сказал Авербух.
Он отметил, что будет работать в тандеме с Еленой Масленниковой в школе танцев на льду, которая сформирована на базе школы Нины Мозер.
Авербух добавил, что планирует совмещать тренерскую карьеру с созданием собственных ледовых шоу.