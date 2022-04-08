Казань, , 16:15 — REGNUM Сухую и теплую погоду прогнозируют в ближайшие дни в Татарии. Небольшой дождь возможен лишь местами, 9 и 10 апреля, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Березовый лес. Весна Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В предстоящие выходные дни, 9 — 10 апреля, сохранится теплая погода. В субботу ночью и утром ожидается туман, днем 9 и ночью 10 апреля местами пройдет небольшой дождь, в остальное время существенных осадков не предвидится. Температура воздуха по ночам составит —1…+4 °С, днем потеплеет до +8…+14 градусов.

В первые дни следующей рабочей недели, 11 — 12 апреля, в республике также сохранится теплая и сухая погода. Температуры воздуха ночью составит 0…+5 °С, днем — около 16 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 — 9 апреля днём температура в Чебоксарах будет подниматься до +10 градусов, 10 апреля в целом по Чувашии ожидается +13…+18 градусов тепла.

Читайте также: После дождей в Чувашии потеплеет до +20 градусов