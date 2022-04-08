Бишкек, 8 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Спортсмены из Киргизии завоевали 14 медалей на международных соревнованиях по плаванию «World Para Swimming Series Berlin – 2022». Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Dave Dugdale Плавание

На паралимпийских состязаниях Киргизию представляли Надежда Рак, Дастан Камчыбеков, Жалалдин Абдувалиев и Жоомарт кызы Айтунук.

Соревнуясь со спортсменами из других стран киргизстанцы на различных дистанциях смогли завоевать две золотых медали, семь серебряных и пять бронзовых.