Москва, 8 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы нередко делились с читателями занимательными случаями и курьезами, которые происходили во всех уголках страны. Выступление «покойника» в суде, фестиваль с катанием яиц, соляное наследство и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило Детёныш яванских лангуров

Центральный федеральный округ

В Москве суд разбирал очень странное дело: доказывал мужчине, что он не покойник. Еще в 2012 году молодого человека поймали с наркотиками. Он скрылся до суда, затем в заброшенном сарае нашли истлевший труп с паспортом беглеца. Родные подтвердили смерть, а соседи спустя недолгое время заметили, что с матерью «покойного» живет какой-то мужчина, подозрительно похожий на сына. Соседи сообщили в полицию, парня задержали. Оказалось, это обвиняемый, который ухитрился получить новый паспорт и вернуться к матери как дальний родственник. Беглец осужден на 12 лет заключения, пишут «Происшествия и новости Москвы».

В Москве и Подмосковье становится все больше вариантов для экзотической свадьбы. Теперь желающие могут заказать на время бракосочетания автобус в Мострансавто. Заказчики могут украшать автобус и даже заказать внешнее эксклюзивное брендирование в виде фотографий и инициалов молодоженов. «Короче говоря, лимузины на свадьбу — это уже моветон, даешь автобусы!» — смеется «Рай и мкАД».

»Белгород №1» рассказывает кинематографическую историю. Нетрезвый житель области попал в больницу Белгорода с травмой. Ему оказали помощь и отпустили домой. На дворе стояла глубокая ночь, и в голову мужчине пришла, как ему показалось, гениальная мысль. Он сел за руль незапертой «скорой» и поехал домой. Когда доехал, сразу позвонил в полицию и сознался в угоне. Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к штрафу в пять тысяч рублей.

Другое курьезное происшествие с криминальной подкладкой случилось во Владимирской области. Мужчина украл часть чугунного забора из парка в Дзержинске и рассчитывал сдать конструкцию на металлолом. Он припрятал забор, а когда вернулся за ним, забора уже не было: его снова украли. Новости NN пишут, что вес похищенного немаленький: около 640 килограммов. Украли ли забор в третий раз, история умалчивает.

В конце апреля в селе под названием Казаки в Липецкой области по случаю Пасхи решили провести оригинальный фестиваль. Будет колокольный звон, хороводы и даже катание яиц. «Липтаун» уточняет, что в числе хороводов будут девичьи, а еще пройдет «Ярмарка невест».

Северо-Западный федеральный округ

«Где газон?» — такая надпись появилась на асфальте в Приморском районе Петербурга. На этом месте еще в прошлом году зеленела трава, но с приходом весны участок аллеи зачем-то заасфальтировали. «Зато нареканий, что газон не взошел, теперь точно не будет», — пишет 1703.

Приволжский федеральный округ

В Кирове обсуждают решение Верховного суда РФ пересмотреть дело об убийстве Сергея Кирова, которое было совершено почти сто лет назад, в 1935 году. «Вятка автомат» уточняет, что гриф «секретно» с дела не сняли, поэтому заседание суда будет проходить в закрытом режиме.

«Саратовщина» пишет, что в Вольске старушка оставила в наследство родственникам двести килограммов соли. Наследники полагают, что женщина скупала соль с начала пандемии коронавируса в расчете обеспечить детей и внуков этим продуктом в тяжелые времена.

Ученик из Башкирии не смог попасть на уроки из-за того, что… застрял в грязи. Дело было в селе Ново-Иглино. Сапоги ребенка застряли в глубокой грязи так, что вытащить их самостоятельно он не смог. В районной администрации пообещали поработать дорогу грейдером и начать обустройство в 2023 году. «До тех пор, видимо, местным надо выбирать новые маршруты пути в осенний и весенний периоды, желательно по воздуху», — возмущается «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В Сочи пересчитали самую дорогую недвижимость. Первое место занял частный пятиэтажный дом за 2,1 млрд рублей. В нем пять спален, шесть туалетов, две кухни, бильярдная, винная, оружейная и сигарная комнаты… Дом продают с 2020 года. Примечательно, что с февраля этого года до начала апреля он подорожал на 300 млн, пишет «Телетайп Краснодара».

Северо-Кавказский федеральный округ

В ставропольской колонии заключенного оштрафовали за показ татуировок. Одна из них признана экстремистской. В суде сообщили, что мужчина «неоднократно снимал верхнюю одежду» и тем самым публично демонстрировал другим осужденным запрещенный символ. Его оштрафовали на две тысячи рублей, сообщает Newstracker.

Уральский федеральный округ

Недалеко от Тюмени заметили розового фламинго, который одиноко прогуливался по заснеженными полям вдоль Велижанского тракта. Предполагают, что фламинго прилетел из Казахстана, почувствовав теплые деньки. «Столица деревень» пишет, что такое уже случалось.

В ЯНАО краеведческий музей открыл филиал в подземелье-мерзлотнике местного рыбозавода. Филиал посвящен вечной мерзлоте. В выставочном зале температура колеблется от — 8 до — 18 градусов, выставлены ледовые скульптуры на ненецкую тематику. Как пишет GoArctic, есть сделанная изо льда арктическая фауна, скульптуры мифологических героев. До этого несколько лет помещение в полторы тысячи квадратных метров пустовало. Теперь здесь хотят не только водить экскурсии, но и организовывать разные мероприятия, в том числе свадьбы.

Сибирский федеральный округ

Еще новость на тему биологии. В Новосибирске в семье обезьян — очковых лангуров — родился ярко-оранжевый детеныш. Оранжевый жизнерадостный окрас, увы, продержится недолго. «Уже через полгода он впитает в себя Сибирь станет сереньким, как родители», — шутит «Страновед».

В том же Новосибирске мэрия отказалась от голосования за талисман «Новогодней столицы России». В городе больше всего голосовали за орангутана Бату, который опередил снежного барса Саяна. В итоге, передает «Атас.Сибирь», головование прикрыли, потому что увидели в нем политический окрас и «фарс». Теперь проведут конкурс на разработку дизайна снежинки-символа.

От сибирской биологии к сибирской ботанике. В Томском госуниверситете вывели специальный картофель для региона. Он устойчив к вирусам и стрессу в виде засухи, переизбытка влаги, загрязнения пестицидами и хлоридного засоления, пишет «Томский очкарик». Сибирской картошке все нипочем!

Дальневосточный федеральный округ

«Тридевятое царство» рассказывает про «кражу века». Из хранилища Дальневосточной научной библиотеки стащили 150 тысяч книг! В том числе издания XIX века. Примерная стоимость украденного — 13 млн рублей. В библиотеке считают, что книжки украли геодезисты, которые арендовали соседнее с хранилищем помещение.

Напоследок — первоапрельская шутка. На Камчатке ко Дню дурака вывесили дорожный баннер с надписью «С НОВЫМ ГОДОМ!» Креативно, первоапрельско, свежо, считает «Камчатка №1».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 апреля.