Тверь, , 15:28 — REGNUM Производство мяса и птицы увеличилось в Тверской области в 2022 году, с начала года выпущено 30,3 тонны продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 8 апреля.

На птицефабрике Пресс-служба правительства Тверской области

Также в 2022 году в регионе увеличились объёмы среднего надоя молока от одной коровы в сельхозорганизациях региона. Согласно данным Тверьстата и областного минсельхоза, показатель равен 5 759 кг, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе было получено 206,4 тыс. тонн молока.

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году общая сумма господдержки сельхозтоваропроизводителей составила свыше 1 млрд рублей.