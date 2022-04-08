Москва, , 15:27 — REGNUM Несмотря на то, что США выступают главным инициатором антироссийских санкций и главными обвинителями, они свято блюдут интересы собственного бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Это уже наблюдалось по возросшим объемам закупки российской нефти, а также по выводу из-под санкций российских удобрений.

Рынок телекоммуникационных услуг и оборудования для США является критически важным — его капитализация сильно раздута, и выступала многие годы драйвером роста остальных сегментов рынка ценных бумаг США.

Ну и лобби у этого сектора сильное. В США прекрасно понимают, что если сейчас они потеряют этот рынок, то на нем их сильно потеснят китайские производители оборудования и российские производители софта.

А снижение доходов компаний данного сектора может стать сигналом для обвала фондового рынка в США.

Ну и кроме того, не стоит забывать о том, что американское телекоммуникационное оборудование и интернет-сервисы выполняют также разведывательные функции.

А последние свою очередь ещё и помогают формировать выгодное Вашингтону общественное мнение. Так что, видимо инициативу вытеснения их из России придется взять на себя российским властям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США разрешили операции, касающиеся телекоммуникационного или интернет-оборудования, поставляемого в Россию, а также соответствующих услуг и программ.

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