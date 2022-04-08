София, 8 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило масштабную программу импорта сжиженного газа из специального хранилища на греческом острове Ривитус. Об этом 8 апреля сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Согласно официальной информации, соответствующая программа была разработана при посредничестве структур Европейского союза.

Как заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, таким образом, официальная София «в значительной сфере снизит свою зависимость от российских носителей».

Какая именно сумма будет выделена Софией и Брюсселем на реализацию проекта, не сообщается. Первая партия топлива из Греции поступит в Болгарию 15 мая нынешнего года.