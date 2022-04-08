Рязань, , 15:31 — REGNUM В Рязанской области за последние сутки госпитализировано 36 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписано после лечения 207 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Рязанской области подтверждено 117 123 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 111 402 человека.

От осложнений при COVID-19 в регионе скончались 3 319 пациентов. в том числе три летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.