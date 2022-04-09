Москва, , 01:32 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Певцов негативно отозвался о телепередаче «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. Об этом сообщил портал «Культуромания» 8 апреля.

Андрей Малахов Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал

Певцов заявил, что «Прямой эфир» и подобные ему шоу развращают внутренний мир зрителя: «Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души». Также актёр признался, что уже на протяжении нескольких месяцев добивается закрытия передачи.

Ранее стало известно о том, что Андрей Малахов станет ведущим шоу «Песни от всей души» на канале «Россия 1». Новый телепроект расскажет о музыкантах-самородках и их творчестве.

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