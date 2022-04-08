Луганск, 8 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Первомайск. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 14:30 с украинских позиций в Новозвановке был обстрелян с применением артиллерийского орудия калибром 122 город Первомайск. Всего выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Рубежное, за который продолжаются бои, остаётся 20 ты мирных жителей.