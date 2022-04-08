Джакарта, , 15:21 — REGNUM Студенты в Индонезии устроили акцию протеста против переноса выборов президента, продления срока полномочий Джоко Видодо, а также повышения цен на ряд товаров первой необходимости, сообщает CNN Indonesia.

Демонстрация. Джакарта Kpcdn.net

Акция протеста прошла в центре столицы Индонезии Джакарте. В акции приняли участие 12 студенческих организаций.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров прекратить говорить о сроке продления полномочий президента. Глава государства также попросил министров сообщить людям о текущем повышении цен на товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1755 носителей коронавируса.

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