Москва, , 15:21 — REGNUM 102 844 заявки на участие в III сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», подали школьники и студенты колледжей. 425 из них – граждане иностранных государств.

Старшие школьники ИА REGNUM

Регистрация на конкурс открыта на платформе проекта для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов СПО – до 10 июня, для граждан иностранных государств – до 1 мая 2022 года.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева сообщила, что вместе с ребятами из России к конкурсу присоединяются и старшеклассники – граждане иностранных государств.

«В этом году впервые финал для них пройдет в «Артеке», который стал настоящим домом для всех участников «Большой перемены». 500 финалистов конкурса среди граждан иностранных государств смогут поехать на полноценную смену в международный детский центр в июле этого года. А сто победителей получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах», — отметила руководитель Росмолодёжи.

Заявки на участие в «Большой перемене» поступают из стран ближнего и дальнего зарубежья, больше всего регистраций – из Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Также заявки подают школьники Украины, Китая, Кипра, Соединенных Штатов Америки и других стран.

С момента регистрации к конкурсу уже присоединились 36 350 школьников 5-7 классов, 49 258 учеников 8-10 классов и 16 811 студентов 1-3 курсов организаций среднего профессионального образования. По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в конкурсе участников ожидают задания от партнеров проекта и новые возможности для развития.

«Мы наблюдаем высокую активность российских школьников и студентов колледжей, которые регистрируются на платформе и проходят первый этап – «Знакомство». На этом шаге каждый участник может пройти профессиональные тестирования и больше узнать о себе, рассказать о своих уникальных талантах в творческой форме – это позволит получить дополнительные баллы в конкурсе. К проекту уже присоединились более 102 тысяч ребят – учеников 5-10 классов и студентов СПО. Регионами-лидерами по количеству заявок выступают Краснодарский край, Челябинская область, Москва, Свердловская область, Московская область, Республика Крым, Нижегородская область, Волгоградская область, Иркутская область и Краснодарский край», — рассказал Алексей Комиссаров.

Конкурс «Большая перемена» реализуется с 2020 года, в первом сезоне в нем приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, в 2021 году к проекту присоединились более 2,5 миллионов учеников 5-10 классов и студентов колледжей.

В третьем сезоне «Большой перемены» победителями конкурса среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование, запуск стартапа и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 победителей среди учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей. Студенты 1-2 курсов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа.

300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.