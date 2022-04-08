Конкурс «Большая перемена»: подано более 102 тысяч заявок
Москва, 8 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. 102 844 заявки на участие в III сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», подали школьники и студенты колледжей. 425 из них – граждане иностранных государств.
Регистрация на конкурс открыта на платформе проекта для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов СПО – до 10 июня, для граждан иностранных государств – до 1 мая 2022 года.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева сообщила, что вместе с ребятами из России к конкурсу присоединяются и старшеклассники – граждане иностранных государств.
Заявки на участие в «Большой перемене» поступают из стран ближнего и дальнего зарубежья, больше всего регистраций – из Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Также заявки подают школьники Украины, Китая, Кипра, Соединенных Штатов Америки и других стран.
С момента регистрации к конкурсу уже присоединились 36 350 школьников 5-7 классов, 49 258 учеников 8-10 классов и 16 811 студентов 1-3 курсов организаций среднего профессионального образования. По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в конкурсе участников ожидают задания от партнеров проекта и новые возможности для развития.
Конкурс «Большая перемена» реализуется с 2020 года, в первом сезоне в нем приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, в 2021 году к проекту присоединились более 2,5 миллионов учеников 5-10 классов и студентов колледжей.
В третьем сезоне «Большой перемены» победителями конкурса среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование, запуск стартапа и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 победителей среди учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.
Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей. Студенты 1-2 курсов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа.
300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.