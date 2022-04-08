Аксайский район, Ростовская область, , 15:19 — REGNUM В Ростовской области после реконструкции досрочно открыли движение по участку трассы М-4 «Дон» с 1072-го по 1091 километр. Это часть будущего обхода Аксая, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 апреля.

Трасса М-4 Ромашова Елена

На первый и второй этап реконструкции трассы М-4, куда были включены работы по приведению в порядок участка с 1072-го по 1091 километр, было направлено 15,4 млрд рублей. В результате реконструкции ликвидированы пересечения автомобильной дороги М-4 «Дон» в одном уровне, в том числе построена транспортная развязка в разных уровнях в районе Сальского кольца.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону из-за внешнего санкционного давления вместо модернизации трамвая принято решение оперативнее достроить Ростовское транспортное кольцо. Объездная дорога Аксая может быть сдана досрочно — в 2023 году.