Москва, , 15:18 — REGNUM В Москве на магазины Chanel наклеили стикеры с изображением Адольфа Гитлера. Об этом 8 апреля сообщили пользователи социальных сетей.

Гитлер Иван Шилов © ИА REGNUM

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На фасадах и витринах магазинов появились наклейки с изображением Гитлера. Ранее такие же стикеры были замечены на бутиках компании в Париже.

Компания ввела правила, требующее у посетителей бутиков, имеющих российские идентификационные данные, письменное согласие на отказ вывоза покупок на территорию России, что вызвало в соцсетях и СМИ волну возмущения. Организации припомнили сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны основательницы торговой марки Коко Шанель.