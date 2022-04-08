Уфа, , 15:19 — REGNUM Четвертую партию гуманитарной помощи в Донбасс намерены отправить 9 апреля из Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик из Башкирии будут отправлены продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы.

Сообщается, что гуманитарная миссия будет продолжена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первые три колонны из Башкирии были отправлен на Донбасс 4, 18 марта и 5 апреля. По просьбе администраций этих республик дополнительно был сформирован груз строительных материалов, которые необходимы для восстановления зданий.