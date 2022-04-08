Москва, 8 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Продолжительные праздники ложатся на плечи работодателей. В условиях санкционного давления необходимо временно минимизировать все издержки, в том числе и на персонал, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Алексей Колчин ИА REGNUM На празднике

«После длительных выходных сложно включиться в трудовой процесс, возвращаться к стабильному ритму работы, да и не все сферы деятельности могут себе позволить такой перерыв в работе.

Российские граждане возможно и хотят 10 дней подряд отдохнуть и это понятно — дачи, общение с семьей и друзьями, психологическая разгрузка, но тогда необходимо гибко организовать такой процесс.

Например, дать дни между майскими праздниками за счет работника, или организовать дистанционную работу в данный период. В масштабах всей страны 10-дневный отдых выливается в значительные траты.

Многие работодатели пытаются сохранить рабочие места, государство выделяет средства на субсидируемую занятость, поддержку наиболее пострадавших отраслей.

Сегодня важно адаптироваться к новым условиям, диверсифицировать риски, искать новые формы организации труда — это касается как работодателей, так и работников.

В условиях пандемии коронавируса данная мера была важна для временной изоляции потенциально и реально болеющих от здоровых.

Тогда выходные между праздниками позволяли сократить число больных. Сейчас ситуация иная», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт считает, что дополнительные выходные на майские праздники дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами.

Читайте также: Эксперт назвала условия продления майских праздников