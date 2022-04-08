Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2022, 15:16 — REGNUM Актёры Лиам Хемсворт и Лора Дерн исполнят главные роли в фильме Lonely Planet от Netflix. Об этом 8 апреля сообщает Deadline.
В качестве режиссёра и сценариста проекта выступит Сюзанна Грант. По данным издания, Lonely Planet позиционируется как мелодрама, действие которой происходит в Марокко — другие подробности относительно сюжета держатся в секрете.
Добавим, что Сюзанна Грант не только срежиссирует проект и напишет к нему сценарий, но спродюсирует его вместе с Сарой Тимберман и Лизой Чейсин. Дата выхода картины пока неизвестна.
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