Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Актёры Лиам Хемсворт и Лора Дерн исполнят главные роли в фильме Lonely Planet от Netflix. Об этом 8 апреля сообщает Deadline.

Цитата из х/ф «Последняя песня», Реж. Джули Энн Робинсон. 2010 Лиам Хемсворт

В качестве режиссёра и сценариста проекта выступит Сюзанна Грант. По данным издания, Lonely Planet позиционируется как мелодрама, действие которой происходит в Марокко — другие подробности относительно сюжета держатся в секрете.

Добавим, что Сюзанна Грант не только срежиссирует проект и напишет к нему сценарий, но спродюсирует его вместе с Сарой Тимберман и Лизой Чейсин. Дата выхода картины пока неизвестна.