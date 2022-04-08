Душанбе, 8 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане и обстановку на таджикско-афганской границе. Об этом 8 апреля сообщает «Азия Плюс».

Kremlin.ru Владимир Путин, Эмомали Рахмон

«Эмомали Рахмон и Владимир Путин сегодня, 8 апреля, в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией», — говорится в публикации.

В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Отмечается, что собеседники дали высокую оценку поступательному развитию связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также нынешнему уровню таджикско-российского взаимодействия в сфере безопасности.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили развитие ситуации в Афганистане и обстановку на таджикско-афганской границе, обменялись мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки.