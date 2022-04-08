Воронеж, , 15:16 — REGNUM Просьбу фронтовика Дмитрия Штанченко о получении российского гражданства необходимо решить в самый кротчайший срок. Такое поручение дал депутат Госдумы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич по итогам приема по личным вопросам.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

Учитывая, что в настоящее время он руководит гуманитарной миссией в направлении Херсонской области, общение с жителями Воронежской области организовали в формате онлайн.

Эвакуированный из Донецка ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Викторович Штанченко обратился к депутату с просьбой содействия в получении российского гражданства. Фронтовику 96 лет. Он – один из последних ветеранов – фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Воевал с ноября 1943 по май 1945 в составе 64-го отдельного мотострелкового батальона при 2-й гвардейской танковой армии. Полковник запаса. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны 2 степени, «за взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». За трудовые заслуги награжден Орденом Ленина. При эвакуации в Россию взял с собой только паспорт и боевые награды.

Вместе с дочерью Светланой Дмитрий Викторович сначала находился в ПВР в Воронежской области на базе оздоровительного лагеря «Кировец», затем его перевели в лучшие условия, в санаторий им. Горького. Последний месяц по просьбе Игоря Кастюкевича фронтовика опекал и всячески помогал семье депутат, руководитель фракции «Единой России» в воронежской Думе Роман Жогов.

В разговоре ветеран поблагодарил за трепетное и внимательное отношение депутатский корпус, власти Воронежской области, врачей, которые помогают семье. Дмитрий Штанченко рассказал, что встретили их очень тепло, сейчас его семья ни в чем не нуждается.

«Единственное, хотелось бы встретить День Победы уже в статусе гражданина Российской Федерации», — сказал ветеран Великой Отечественной войны .

« Я беру на личный контроль этот вопрос. Чтобы и вы, и ваша дочь максимально быстро, по упрощенной схеме получили российские паспорта. Будем ходатайствовать об этом в соответствующие службы», — отметил Игорь Кастюкевич.

Также по просьбе депутата Госдумы на личный контроль вопрос с оформлением документов взял руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Роман Жогов.

В завершении разговора фронтовик исполнил песни военных лет и попросил Игоря Кастюкевича передать всем, кто сегодня находится на передовой, слова поддержки.

«Воспоминания о войне мы сохранили, а наши дети и внуки будут хранить память о подвиге русского народа. Мы благодарим всех, кто сейчас освобождает Донбасс от нацизма. Желаем парням победы и удачи. Мы вашу победу очень ждем», — сказал Дмитрий Штанченко .

К пожеланиям присоединилась и дочь ветерана Светлана.

«Солдатам нашим – здоровья, терпенья и сил! Держаться и не сдаваться! У нас люди очень трудолюбивые, смелые и победа будет только за нами», — сказала Светлана.

«С Дмитрием Викторовичем не просто пообщались, но и спели! Сколько же внутренней силы в наших ветеранах! Гвозди бы делать из этих людей! Очень хочу и уверен, ещё пообщаемся с ним лично и пожмём друг другу руки», — резюмировал Игорь Кастюкевич.

Необходимое письмо с просьбой содействия в быстром получении российского гражданства уже направлено в адрес руководства УВМ ГУ МВД России по Воронежской области. Среди других просьб, адресованных депутату – гуманитарная помощь жителям освобожденных территорий Украины и ЛДНР, корректировка учебной программы с учетом патриотического воспитания детей, обеспечение жильем многодетной семьи из Воронежа.