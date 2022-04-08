Фронтовик: Хочу встретить День Победы гражданином России!
Воронеж, 8 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Просьбу фронтовика Дмитрия Штанченко о получении российского гражданства необходимо решить в самый кротчайший срок. Такое поручение дал депутат Госдумы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич по итогам приема по личным вопросам.
Учитывая, что в настоящее время он руководит гуманитарной миссией в направлении Херсонской области, общение с жителями Воронежской области организовали в формате онлайн.
Эвакуированный из Донецка ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Викторович Штанченко обратился к депутату с просьбой содействия в получении российского гражданства. Фронтовику 96 лет. Он – один из последних ветеранов – фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Воевал с ноября 1943 по май 1945 в составе 64-го отдельного мотострелкового батальона при 2-й гвардейской танковой армии. Полковник запаса. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны 2 степени, «за взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». За трудовые заслуги награжден Орденом Ленина. При эвакуации в Россию взял с собой только паспорт и боевые награды.
Вместе с дочерью Светланой Дмитрий Викторович сначала находился в ПВР в Воронежской области на базе оздоровительного лагеря «Кировец», затем его перевели в лучшие условия, в санаторий им. Горького. Последний месяц по просьбе Игоря Кастюкевича фронтовика опекал и всячески помогал семье депутат, руководитель фракции «Единой России» в воронежской Думе Роман Жогов.
В разговоре ветеран поблагодарил за трепетное и внимательное отношение депутатский корпус, власти Воронежской области, врачей, которые помогают семье. Дмитрий Штанченко рассказал, что встретили их очень тепло, сейчас его семья ни в чем не нуждается.
Также по просьбе депутата Госдумы на личный контроль вопрос с оформлением документов взял руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Роман Жогов.
В завершении разговора фронтовик исполнил песни военных лет и попросил Игоря Кастюкевича передать всем, кто сегодня находится на передовой, слова поддержки.
К пожеланиям присоединилась и дочь ветерана Светлана.
Необходимое письмо с просьбой содействия в быстром получении российского гражданства уже направлено в адрес руководства УВМ ГУ МВД России по Воронежской области. Среди других просьб, адресованных депутату – гуманитарная помощь жителям освобожденных территорий Украины и ЛДНР, корректировка учебной программы с учетом патриотического воспитания детей, обеспечение жильем многодетной семьи из Воронежа.