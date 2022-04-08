Москва, 8 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В последние годы в России значительно возросло количество совершаемых киргизстанцами преступлений, связанных с хранением, сбытом и перевозкой наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Киргизии.

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Так, только за 2021 год российские правоохранительные органы возбудили 327 уголовных дел против 224 граждан Киргизии, занимавшихся транспортировкой или сбытом наркотиков.

«Правоохранительные органы России отмечают, что подозреваемые умышленно идут на преступления в поисках быстрого и легкого заработка. Однако бывают случаи, когда киргизстанцы вовлекаются в совершение преступлений из-за неосведомленности», — подчёркивают в МИДе.

По словам представителей министерства, зачастую граждане Киргизии становятся «закладчиками», устроившись работать курьерами, либо оказывая услуги по перевозке товаров через социальные сети.

Напомним, что в соответствии с Уголовным кодексом России за распространение наркосодержащих веществ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до двадцати лет.