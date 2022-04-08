Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Органы здравоохранения и социальные службы американского штата Мичиган заявили, что расследует обвинения в жестоком обращении с афганскими детьми, которые были перевезены в Соединённые Штаты без сопровождения родственников после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганские дети Defense.gov

По данным регионального отделения информационного агентства «Тасним», группа из 19 афганских детей не была размещена в приютах Мичигана.

Представитель социальных служб штата Боб Виттон заявил, что проводится расследование в отношении Samaritas («Самаритяне»), некоммерческой организации из Мичигана, которая приняла 19 детей. Он не сообщил о расследованиях в отношении других детских учреждениях.

Он сказал, что социальные службы взяли на себя защиту детей от жестокого обращения и связались с соответствующими федеральными властями для расследования.

СМИ впервые сообщили о расследовании в марте, заявив, что поступали сообщения о жестоком обращении с детьми в центрах в Мичигане, которыми управляет или обслуживает некоммерческая организация Samaritas.

Согласно отчёту, некоторые из обвинений включают жестокое обращение с афганскими детьми со стороны персонала, в том числе избиение мальчика за совершение молитвы и сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.

Компания Samaritas контролируется лютеранской организацией по иммиграции и предоставлению убежища, которая является одним из девяти агентств, заключивших контракт с Федеральным управлением по расселению беженцев. Исполнительный директор Samaritas Кевин Ван ден Буш сказал, что готов сотрудничать в рассмотрении жалоб.

Зимой 2021 года CNN News Network сообщила, что 1450 сирот из Афганистана были вывезены в США в августе 2021 года в ходе экстренной эвакуации.