Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Тюменской области снижены ставки по всем программам поддержки Инвестиционного агентства и регионального фонда микрофинансирования. Их диапазон – от 4 до 12% годовых, сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Александр Моор Оперативный штаб Тюменской области

По словам тюменского губернатора, банки уже выдали тюменским малым и средним предприятиям 1 млрд 897 млн рублей кредитов под субсидируемые ставки в 13,5–15%. Ещё на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования. Обсуждаются меры для дальнейшей и более масштабной финансовой поддержки тюменского бизнеса.

«Доступные кредиты – запрос номер один от бизнеса, который хочет и может развиваться. Сегодня цена заёмных денег для предпринимателей стала излишне высокой. Мы не оставим без помощи предпринимателей, которые инвестируют в экономику региона, выпускают качественную продукцию, проявляют социальную ответственность и создают рабочие места для тюменцев», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменским чиновникам повысили лимиты для приобретения автомобилей и техники.

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