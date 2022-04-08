Мариуполь, ДНР, 8 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Шесть иностранных судов с гражданами Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта на борту заблокировали в порту Мариуполя украинские нацисты. Об этом 8 апреля сообщила на пресс-конференции глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Министерство иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

Как рассказала глава МИД ДНР, по данным ведомства, в настоящее время в Мариупольском порту находятся шесть иностранных судов, на борту которых находятся граждане других стран.

«В частности, это граждане Болгарии, Сирийской Арабской Республики, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта. Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками», — уточнила она.

Также Никонорова отметила, что указанные суда не могут покинуть порта Мариуполя из-за угрозы применения против них оружия или из-за того, что акватория порта, «возможно, была заминирована еще до начала проведения специальной операции».

«Мы, власти ДНР, обращались неоднократно к украинской стороне с просьбой осуществить эвакуацию иностранных судов, эвакуацию иностранных граждан. Об этом были официальные заявления, в том числе. И попытка контакта, чтобы эту эвакуацию осуществить, но ответов от украинской стороны мы не получили», — добавила глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши планируют конфисковать имущество граждан России на территории страны и передать его украинцам.

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