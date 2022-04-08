В Волгограде укрепили новый участок берега Волги
Волгоград, 8 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Строительство нового участка берегоукрепления Волги завершено в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM8 апреля в пресс-службе администрации региона.
Участок протяжённостью 280 метров расположился в границах улиц Иркутская и Одесская. После завершения работ на этом отрезке, строители приступят к следующим четырём этапам в Ворошиловском, Советском и Кировском районах Волгограда. По оценкам специалистов, ввод всех участков позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей и обезопасить более трёх тысяч жителей прибрежных зон.
В 2018 году в период подготовки к Чемпионату мира по футболу в Волгограде построены берегоукрепительные сооружения протяжённостью 2,9 км, в 2020 году возвели ещё 550 м.