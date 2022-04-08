Волгоград, 8 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Строительство нового участка берегоукрепления Волги завершено в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM8 апреля в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Новый участок берегоукрепления Волги

Участок протяжённостью 280 метров расположился в границах улиц Иркутская и Одесская. После завершения работ на этом отрезке, строители приступят к следующим четырём этапам в Ворошиловском, Советском и Кировском районах Волгограда. По оценкам специалистов, ввод всех участков позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей и обезопасить более трёх тысяч жителей прибрежных зон.

«Мы не первый год занимаемся с вами развитием прибрежной части Волгограда. Мы прекрасно понимаем, что такие красивые города должны разворачиваться к реке. Чтобы это произошло, должна быть соответствующая инфраструктура. Город поменялся, очень поменялась прибрежная часть. Никогда простых времен не было, но мы поступательно развивали территорию. Помимо берегоукрепления реализован проект по строительству ЛОСов. А таких городов в стране по пальцам пересчитать. И здесь было принято мудрое инженерное решение. Будет ли Волга меняться в лучшую сторону? Конечно — Волгоград её уже меняет. И мы будем продолжать сотрудничество. Как бы ни было нам всем непросто, но поэтапно проект берегоукрепления будем реализовывать», — отметил в ходе рабочей поездки в Волгоград руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

В 2018 году в период подготовки к Чемпионату мира по футболу в Волгограде построены берегоукрепительные сооружения протяжённостью 2,9 км, в 2020 году возвели ещё 550 м.