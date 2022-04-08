Прага, , 15:09 — REGNUM В марте администрация десятого района Праги выдала около двух тысяч загранпаспортов, что в три раза превышает показатели предыдущих месяцев, и является своеобразным рекордом. В качестве причины этого называют опасение возможного военного конфликта в Чехии.

Чешский паспорт

За 23 рабочих дня в марте граждане подали 1921 заявление на оформление загранпаспорта, и получили 1937 готовых паспортов. Как сообщили в Районном управлении Праги-10, заявлений было получено в три раза больше, чем обычно, а готовых паспортов выдано в четыре раза больше обычного.

Секретарь офиса Яна Хаталова отметила, что скачок связан с событиями на Украине.

«Сами люди говорят нам, что они боятся того, что может случиться, и хотят иметь возможность немедленно уехать, если это необходимо» , — добавила она.

По словам секретаря, сумма административных сборов за оформление паспортов составила рекордный миллион крон (3,4 млн рублей).

«Отдел проездных документов побил рекорды и по другой статистике. Например, в марте этого года мы собрали более миллиона крон в виде административных сборов, что почти в пять раз превышает средний показатель» , — передаёт слова Хаталовой издание , — передаёт слова Хаталовой издание 420on.cz

Районные администрации выдают загранпаспорта с 2000 года, до этого паспорта выдавались полицией.