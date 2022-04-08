Прага, 8 апреля 2022, 15:09 — REGNUM В марте администрация десятого района Праги выдала около двух тысяч загранпаспортов, что в три раза превышает показатели предыдущих месяцев, и является своеобразным рекордом. В качестве причины этого называют опасение возможного военного конфликта в Чехии.
За 23 рабочих дня в марте граждане подали 1921 заявление на оформление загранпаспорта, и получили 1937 готовых паспортов. Как сообщили в Районном управлении Праги-10, заявлений было получено в три раза больше, чем обычно, а готовых паспортов выдано в четыре раза больше обычного.
Секретарь офиса Яна Хаталова отметила, что скачок связан с событиями на Украине.
По словам секретаря, сумма административных сборов за оформление паспортов составила рекордный миллион крон (3,4 млн рублей).
Районные администрации выдают загранпаспорта с 2000 года, до этого паспорта выдавались полицией.