Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Академическом районе Екатеринбурга появится новая поликлиника. Свердловские власти начали поиск подрядчика для ее строительства. Начальная сумма контракта составляет 2,6 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Финансирование работ будет осуществляться из регионального бюджета. Поликлинику построят на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова. Предполагается, что подрядчик построит девятиэтажное здание, рассчитанное на 580 сотрудников. Медучреждение сможет принимать 1200 человек за одну смену.

Прием заявок ведется до 26 апреля. Подрядчику необходимо будет разработать документацию до 31 мая 2023 года. А завершить работы требуется до 1 декабря 2023 года.