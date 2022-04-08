Хельсинки, 8 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Финляндия вернёт России музейные экспонаты, которые были задержаны при их возвращении из других стран. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба финского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Ранее финская таможня задержала культурные ценности, которые транзитом возвращались в российские музеи после выставок в Японии и Италии. Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД страны Пекка Хаависто объяснил задержание экспонатов очень быстрым введением западных российских санкций и заявил, что причин для их дальнейшего хранения нет.

«МИД выдаст разрешение в отношении задержанного в прошлые выходные в Финляндии транспорта, в котором находятся произведения искусства, принадлежащие российским музеям, возвращённые из Италии и Японии», — говорится в сообщении.

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