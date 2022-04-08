Ревда, Свердловская область, 8 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области перед судом предстанут две женщины. Их обвиняют в незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сигареты

В период с сентября по ноябрь 2021 года неизвестный предложил женщинам продавать немаркированные табачные изделия. Свердловчанки согласились, надеясь получить выгоду от реализации товара. Они хранили продукцию в магазине. Здесь также происходила продажа немаркированных изделий.

Правоохранители нагрянули в магазин с проверкой. Они изъяли у свердловчанок 838 пачек безакцизных сигарет на сумму более 150 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд.