Москва, , 15:06 — REGNUM Контроль соответствия качества услуг в отелях и цен на них — это функция ФАС и Ростуризма, как регулятора, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Елена Джанджугазова.

Туристы

«В условиях роста спроса и ограниченности предложения, цены имеют тенденцию к росту — это азы рыночной экономики.

Однако в таких условиях применение механизмов регуляции цен и государственного контроля никто не отменял, даже с учётом свободного рыночного ценообразования.

Сегодня российская экономика находится в переходном периоде к суверенной модели развития, основой которой является государственный капитализм.

Он позволяет совместить в единой модели управления рыночные механизмы и госрегулирование. Подобное сочетание успешно использует Китай», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм совместно с другими ведомствами усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах в преддверии туристического сезона.