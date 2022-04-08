Мурманск, 8 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех округах Мурманска, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Юрий Сердечкин.

Top10a.ru Мурманск

«Праздничные мероприятия затронут все административные округа Мурманска. Мы обязаны отпраздновать День Победы на самом высоком уровне, и я уверен, что мы с этим справимся», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи сети обсудили подготовку к Параду Победы на Красной площади.