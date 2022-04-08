Сари-Пуль, Афганистан, , 15:00 — REGNUM Мулла Абдул Гани Барадар, первый заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, который также отвечает за работу его экономической комиссии, запустил разработку нефти в месторождении Кашкари в провинции Сарипуль.

Нефтяная вышка

Мулла Барадар 8 апреля возглавил церемонию открытия вместе с министром горнорудной промышленности Шахабуддином Делаваром.

Сообщается, что месторождение Кашкари включает 10 скважин, и с началом добычи нефти ежедневно будет приносить доход на сумму от 9 до 14 миллионов афгани.