Пекин, , 14:59 — REGNUM Китай в январе-феврале текущего года стал крупнейшим поставщиком чая в Узбекистан. Об этом 8 апреля сообщает Подробно.уз.

Чай Couleur

Журналисты издания сообщили, что всего за два месяца 2022 года в страну было импортировано 5,2 тыс. тонн чая из 18 стран. Общая сумма поставок превысила 6,8 млн долларов.

Отмечается, что импорт чая в страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,9 тыс. тонн.

Так, в пятерке лидеров по поставкам: Китай — 4,3 тыс. тонн, Иран — 248 тонн, Кения — 217 тонн, Индонезия — 88,3 тонны и Шри-Ланка — 87 тонн.