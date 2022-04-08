Лос-Анджелес, США, , 14:58 — REGNUM Американская киноакадемия должна решить 8 апреля, лишать ли актёра Уилла Смита «Оскара» за «Лучшую мужскую роль». Об этом пишет The Sun, ссылаясь на свои источники.

Уилл Смит Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США

По словам инсайдера, члены киноакадемии, которых насчитывается более 9 тыс. человек, «почти полностью разделились» во мнении относительно этого вопроса. «Учитывая, однако, что осужденный за сексуальные домогательства Харви Вайнштейн и насильник детей Роман Полански не были лишены своих гонгов, общее мнение состоит в том, что было бы безумием и вопиющим лицемерием занимать такую ​​позицию сейчас», — заявил источник.

ИА REGNUM напоминает, что во время церемонии «Оскар-2022» Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о его жене, а спустя несколько минут получил награду. Пользователи Сети раскритиковали организаторов мероприятия — они требуют отменить актёра и лишить его премии.

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