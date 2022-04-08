Тольятти, Самарская область, 8 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обнаружения фрагмента человеческих останков возбуждено в Тольятти. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Убийство

Сообщается, что вечером 7 апреля 2022 года в районе улицы Спортивной был обнаружен череп человека. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

По предварительной информации, останки принадлежат мужчине среднего возраста. Специалисты изъяли с места образцы ткани с черепа, образцы грунта, назначили комплекс необходимых экспертиз.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре направят в суд дело по факту убийства женщины.