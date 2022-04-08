В Тамбовской области утвердили выплаты погибшим при спецоперации военным
Тамбов, 8 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области принят региональный закон о единовременной денежной выплате членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Семьи погибших военнослужащих получат дополнительную единовременную выплату в размере миллиона рублей.
Выплаты будут осуществляться за счет средств регионального бюджета.