Москва, 8 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 14:38 по мск, курс доллара снизился на 2 рубля 59 копеек

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Курс европейской валюты днём упал на 3 рубля 45 копеек, до 78 рублей.

Курсы основных иностранных валют начали снижаться после решения Банка России снизить ключевую ставку с 20% до 17%.

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