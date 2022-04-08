Курс доллара на Мосбирже упал почти до 73 рублей
Москва, 8 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 14:38 по мск, курс доллара снизился на 2 рубля 59 копеек
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рубли
Курс европейской валюты днём упал на 3 рубля 45 копеек, до 78 рублей.
Курсы основных иностранных валют начали снижаться после решения Банка России снизить ключевую ставку с 20% до 17%.
Читайте также: Рубль отреагировал на понижение ставки ЦБ небольшим ослаблением