Луга , Ленинградская область, 8 апреля 2022, 14:59 — REGNUM Летчики потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Ленинградской области успели катапультироваться, об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 8 апреля в Лужском районе у озера под Торковичами рухнул сверхзвуковой истребитель МиГ-31.
«В Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел аварию самолёт МиГ-31. Летчики катапультировались. Живы», — сообщил губернатор.
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