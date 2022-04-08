Луга , Ленинградская область, 8 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Летчики потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Ленинградской области успели катапультироваться, об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

T.me/drozdenko_au_lo Место падения МиГ-31 в Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 8 апреля в Лужском районе у озера под Торковичами рухнул сверхзвуковой истребитель МиГ-31.

«В Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел аварию самолёт МиГ-31. Летчики катапультировались. Живы», — сообщил губернатор.