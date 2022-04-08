Стокгольм, 9 апреля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Шведский рэпер Yung Lean (Юнатан Арон Леандёр Хостад) и британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) представили видео на совместную композицию Bliss. Премьера ролика состоялась 8 апреля.

Скриншот YouTube Yung Lean и FKA Twigs

По сюжету работы, музыканты отправляются в свадебное путешествие по загородной местности. Также отличительной особенностью самого сингла стал заимствованный сэмпл из песни «На заре» российской группы Альянс.

Ранее Yung Lean поделился новым микстейпом под названием Stardust. Проект включил в себя 12 треков, частью из которых стали коллаборативные работы с популярными исполнителями.