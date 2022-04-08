Рига, , 14:56 — REGNUM Сотрудники Государственной службы качества образования Латвии раздали учащимся шестых — девятых классов Саласпилсской основной школы необычную анкету. Об этом рассказал латвийский портал rus.lsm.lv в своем материале «Что ты думаешь о Путине? — в школу Саласпилса пришла проверка».

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что в анкете были такие вопросы: «Считаешь ли ты, что Латвия должна поддерживать детей с Украины?», «Понятна ли тебе позиция учителей школы в отношении происходящего на Украине?», «Как ты будешь действовать, если в школе кто-то выразит поддержку России или Путину?». Всего 9 подобных вопросов.

Родители русскоязычных школьников возмущены опросом и требуют объяснений. Согласно появившемуся в социальных сетях объяснению от представителей школы, визит чиновников оказался для них полной неожиданностью, учителей просто поставили перед фактом, не спрашивая ни мнения, ни разрешения.

Специфика момента связана с тем, что анкетирование было проведено в классах, где в последнее время начали учиться несколько школьников из семей украинских беженцев. Директор школы сообщила СМИ, что и она, и все учителя делали все возможное, чтобы украинские дети чувствовали себя хорошо. Ни о каких проблемах с ними ей не известно.

В Государственной службе качества образования Латвии сообщили изданию, что проверка и анкетирование были проведены после того, как ведомство получило жалобу на эту школу. Кто и на что пожаловался — в службе не говорят.

В Госслужбе подчеркнули, что анкету составляли специально для этой школы и она была анонимной. Ни одна другая школа Латвии такой опрос не получала. Также было сообщено, что, согласно 20-й статье Закона об образовании, госучреждения имеют право проводить такие проверки без предупреждения и разрешения родителей. Журналисты изучили закон и утверждают в материале, что такое положение отсутствует.

В Государственной службе качества образования пообещали обобщить результаты анкетирования в течение ближайших недель. Результаты пришлют в школу и в краевую думу.

Если из результатов будет понятно, что «школа делала недостаточно в вопросах гражданского участия», ей поручат уделить этому дополнительное внимание, отметили в ведомстве.