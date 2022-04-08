Ульяновск, , 14:55 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска водителя подозревают в проколе колёс машины другого автомобилиста. По словам злоумышленника, он решил отомстить, так как накануне его «подрезали» на дороге, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автомобилист заявил полиции, что у припаркованной возле дома «Нивы» были порезаны все четыре колеса. Под подозрение попал ранее судимый и безработный житель Ульяновска. Правоохранители считают, что поздно вечером он подошёл к дому и порезал колёса ножом.

«Подозреваемый пояснил, что сделал это с целью мести, так как ранее потерпевший «подрезал» его на дороге», — полагают в УМВД по Ульяновской области.

По данному факту составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Заволжском районе Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту поджога транспортных средств. Правоохранители считают, что подозреваемый решил таким образом скрыть улики.

Подробнее: В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту поджога машин