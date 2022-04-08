Ульяновск, 8 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска водителя подозревают в проколе колёс машины другого автомобилиста. По словам злоумышленника, он решил отомстить, так как накануне его «подрезали» на дороге, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Автомобилист заявил полиции, что у припаркованной возле дома «Нивы» были порезаны все четыре колеса. Под подозрение попал ранее судимый и безработный житель Ульяновска. Правоохранители считают, что поздно вечером он подошёл к дому и порезал колёса ножом.

«Подозреваемый пояснил, что сделал это с целью мести, так как ранее потерпевший «подрезал» его на дороге», — полагают в УМВД по Ульяновской области.

По данному факту составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Заволжском районе Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту поджога транспортных средств. Правоохранители считают, что подозреваемый решил таким образом скрыть улики.

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