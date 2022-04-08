Тбилиси, , 17:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал информацию украинской военной разведки о контрабандных перевозках санкционных товаров в Россию «политически мотивированным заявлением» и заявил, что Грузия никогда не допустит перевозки каких-либо санкционных грузов, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Формула».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

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"Я хочу сказать, что мне было очень грустно слышать такое клеветническое обвинение со стороны Украины. Понятно, что это политически мотивированное заявление, никаких доказательств, никаких фактов представлено не было, и, конечно, это очень печально. Конечно, Грузия никогда не допустит никаких санкционных грузов. Настолько абсурдно это обвинение в том, что правительство замешано в этом. Это полный абсурд. Никаких серьезных комментариев по этому поводу быть не может, но я хочу вам сказать, что мы не допустим экспорта каких-либо санкционных товаров через нашу территорию. Это чёткая и недвусмысленная позиция», — сказал Гарибашвили.

Гарибашвили утверждает, что соответствующие ведомства Грузии сделали «многочисленные заявления и разъяснения» по этому вопросу.

На украинские обвинения отреагировала и Служба государственной безопасности Грузии. СГБ призвала украинскую сторону немедленно предоставить доказательства по информации о контрабандном оружии.

Напомним, что 4 апреля Главное управление разведки министерства обороны Украины обвинило грузинские власти, что те помогают России наладить контрабандную торговлю товарами, подпадающими под международные санкции.