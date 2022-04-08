* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Согласно аудиофайлу, предоставленному Afghanistan International, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз обстреляли вертолёт с пакистанским генералом, ранив военного чиновника.

Вертолет

Представители Пакистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали официальных комментариев.

В аудиофайле мужчина, говорящий на пушту с характерным пакистанским акцентом, описывает инцидент, утверждая, что он произошёл в уезде Чахар Бурджак провинции Нимроз на границе с Пакистаном.

«Вертолёт генерала был обстрелян из кишлака Закир. Генерал был ранен, вертолёт повреждён, но сумел приземлиться», — добавил мужчина, не назвав имени пакистанского генерала.

Ряд пакистанских СМИ опубликовали фотографии военного вертолёта, заявив, что в результате обстрела был ранен высокопоставленный пакистанский офицер.

Причина полёта пакистанского вертолёта над уездом Чахар Бурджак пока не ясна, и представители Пакистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не комментируют этот вопрос.

«Я пока ничего не могу сказать, но подобное уже имело место на линии Дюранда», — заявил Afghanistan International высокопоставленный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не подтвердив и не опровергнув факт инцидента.

Из аудиофайла ясно, что генерал вылетел в этот район в связи с установкой заграждений на афгано-пакистанской границе. В то же время ряд пакистанских журналистов сообщили, что на границе с Афганистаном был сбит вертолёт пакистанских сил безопасности и ранен высокопоставленный пакистанский офицер.

Правительство Пакистана утверждает, что установка заграждений вдоль протяжённой границы между Афганистаном и Пакистаном препятствует проникновению террористов на его территорию, что в прошлом вызывало напряжённость в отношениях между двумя странами, и местные боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко отреагировали на действия Пакистана.

По сообщениям, пакистанские официальные лица призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдать участников обстрела. Человек, говорящий в аудиофайле, похоже, является связным между пакистанской армией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз. В угрожающем тоне он потребовал от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдать пакистанским властям виновных в обстреле вертолёта.

«Вот послание нашего руководства к вам: во-первых, мы требуем выдать нам преступников, — сказал он. — Во-вторых, эвакуировать деревню Закир в течение 24 часов, иначе мы сделаем это сами и не отвечаем за последствия».

Согласно другим аудиофайлам, полученным Afghanistan International от местных источников среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались выдать преступников и заявили, что адекватно отреагируют на действия пакистанских военных.

Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывают своих людей быть наготове и «защищать свою родину» в случае каких-либо действий со стороны пакистанских военных. Несмотря на неоднократные звонки журналистов Afghanistan International представителям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не ответили.