Париж, 8 апреля 2022, 14:51 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против санкций на экспорт сырья из России, передает BFM TV.
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Марин Ле Пен «самым ясным образом осудила» специальную военную операцию России на Украине.«Я сказала «да» санкциям. Единственных санкций, которые я не хочу, — это санкции на сырье», — заявила Марин Ле Пен, утверждая, что не нужно «делать харакири».
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз заморозил около 29,5 млрд евро российских активов.
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