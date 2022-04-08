Абу-Даби, , 14:55 — REGNUM Организация Красного полумесяца Объединённых Арабских Эмиратов расширила программу поставок гуманитарной помощи в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом 8 апреля сообщает официальное информационное агентство Emarat-al-Youm.

Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц» Srf.ch

По данным журналистов, поставки помощи подразумевают раздачу продуктовых наборов в странах для совершения вечерней трапезы Ифтар, раздачу ритуальной милостыни закят и одежды малоимущим мусульманам по всему миру.

Отмечается, что программа реализуется в 19 странах Азии, 31 стране Африки, 11 странах Европы, а также в Бразилии, Колумбии и Мексике.

Для этой цели власти ОАЭ в 2022 расширили благотворительный бюджет для поддержки нуждающихся в лагерях беженцев, детских домах и учебных заведениях.