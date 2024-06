Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Американская пост-панк-ревайл-группа Interpol отметила свое возвращение, представив кинематографическое видео на новый сингл Toni и анонсировав свой седьмой альбом The Other Side of Make-Believe. Об этом 8 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Группа Interpol

В течение нескольких недель группа представляла фрагменты сингла Toni, и 8 апреля она выпустила его полностью в качестве первого сингла из нового альбома.

Вместе с синглом вышла первая из двух частей танцевального фильма, снятого режиссером Ван Альпертом (который работал с такими музыкантами, как Post Malone (Остин Пост) и Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), а вторая глава появится в ближайшее время.